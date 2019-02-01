Водителю объявили подозрение за масштабное смертельное ДТП в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Прокуратура города Киева объявила подозрение 29-летнему водителю Audi, который накануне, 31 января, причиной аварии с участием нескольких автомобилей на площади Победы в Киеве, в результате которой погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает УНН.
"Под процессуальным руководством столичной прокуратуры объявлено подозрение 29-летнему водителю Audi, который совершил масштабное ДТП со смертельным исходом на площади Победы в Киеве", - говорится в сообщении.
Напомним, 31 января на площади Победы столкнулись 5 автомобилей: Audi, Skodа, Toyota, Mazda и Daewoo. Водителя Audi задержала полиция.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в связи с полученными травмами подозреваемого поместили в отделение закрытого типа БСМП под надзор правоохранителей.
Вынесено постановление об отобрании у него биологических образцов на содержание алкоголя и наркотических веществ.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, в Одесской области произошло смертельное ДТП с маршруткой.