Водію оголосили підозру за масштабну смертельну ДТП у столиці

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прокуратура міста Києва оголосила підозру 29-річному водію Audi, який напередодні, 31 січня, спричинив аварію за участю декількох авто на площі Перемоги у Києві, у результаті якої загинула жінка. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури, передає УНН.