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Водію оголосили підозру за масштабну смертельну ДТП у столиці

Водію оголосили підозру за масштабну смертельну ДТП у столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прокуратура міста Києва оголосила підозру 29-річному водію Audi, який напередодні, 31 січня, спричинив аварію за участю декількох авто на площі Перемоги у Києві, у результаті якої загинула жінка. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури, передає УНН.

"За процесуального керівництва столичної прокуратури оголошено підозру 29-річному водію Audi, який вчинив масштабну ДТП зі смертельними наслідками на площі Перемоги у Києві", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 січня на площі Перемоги зіткнулись 5 автомобілів: Audi, Skodа, Toyota, Mazda та Daewoo. Водія Audi, який спричинив смертельну аварію, затримала поліція

Як повідомляє прес-служба прокуратури, у зв’язку з отриманими травмами підозрюваного поміщено до відділення закритого типу ЛШМД під нагляд правоохоронців.

Винесено постанову про відібрання в нього біологічних зразків на вміст алкоголю та наркотичних речовин.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНН, на Одещині сталася смертельна ДТП з маршруткою.

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