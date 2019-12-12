Водителей предупредили о заснеженных и мокрых дорогах

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Автодороги государственного значения на утро четверга, 12 декабря, в большинстве областей Украины мокрые, на перевалах снег, в частности во Львовской области - до 20 см. Проезд обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

"По состоянию на 6:00 12 декабря осадки в виде слабого снега с дождем идут в Волынской и Львовской областях, в Ровенской и Ивано-Франковской областях местами дождь", - сообщили в агентстве.

На остальной территории страны, как указано, наблюдается туман.

"Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. На перевальных участках дорог во Львовской области небольшой снег, который еще начался днем 11 декабря и выпало до 20 см. На Ивашковском и Орявском перевалах местами накат", - отметили дорожники.

На дорогах государственного значения, как сообщается, выполнялись работы по очистке проезжей части от снега и обработка противогололедными материалами в западных областях.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили в агентстве.

Напомним, в Украине 12 декабря ожидается погода на большей части территории без осадков, температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 2° мороза до 8° тепла.

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