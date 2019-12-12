Водіїв попередили про засніжені та мокрі дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Автодороги державного значення на ранок четверга, 12 грудня, у більшості областей України мокрі, на перевалах сніг, зокрема на Львівщині - до 20 см. Проїзд забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 12 грудня опади у вигляді слабкого снігу з дощем йдуть у Волинській та Львівській областях, у Рівненській та Івано-Франківській областях місцями дощ", - повідомили в агентстві.
На решті території країни, як вказано, спостерігається туман.
"Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре. На перевальних ділянках доріг у Львівські області невеликий сніг, який ще розпочався вдень 11 грудня і випало до 20 см. На Івашківському та Орявському перевалах місцями накат", - зазначили дорожники.
На дорогах державного значення, як повідомляється, виконувались роботи з очистки проїзної частини від снігу та обробка протиожеледними матеріалами в західних областях.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали в агентстві.
Нагадаємо, в Україні 12 грудня очікується погода на більшості території без опадів, температура повітря протягом доби буде коливатися у межах від 2° морозу до 8° тепла.