Від 2° морозу до 8° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В Україні у четвер, 12 грудня, очікується погода на більшості території без опадів, температура повітря протягом доби буде коливатися у межах від 2° морозу до 8° тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"12 грудня без опадів, лише вночі у західних областях невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці на Лівобережжі туман", - вказали синоптики.
Вітер східний і південно-східний, 7-12 м/с, вдень на півдні та заході країни місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму до 8°.
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