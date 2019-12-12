От 2° мороза до 8° тепла: прогноз погоды на сегодня

"12 декабря без осадков, лишь ночью в западных областях небольшой дождь и мокрый снег. Ночью и утром на Левобережье туман", - указали синоптики.

Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, днем на юге и западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 8°.

Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.