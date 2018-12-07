Водителей предупредили об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Украине в пятницу, 7 декабря, в отдельных регионах ожидается туман и гололедица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным УкрГидрометцентра, 7 декабря в восточных, центральных и южных областях туман, местами сложные отложения гололеда и изморози, на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Николаеве во время движения из грузовика на автомобиль, который ехал позади, выпал металлический киоск.
Напомним, в Хмельницкой области на ходу из микроавтобуса выпала 31-летняя женщина.