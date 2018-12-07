Водителей предупредили об ухудшении погодных условий

"По данным УкрГидрометцентра, 7 декабря в восточных, центральных и южных областях туман, местами сложные отложения гололеда и изморози, на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, в Николаеве во время движения из грузовика на автомобиль, который ехал позади, выпал металлический киоск.



Напомним, в Хмельницкой области на ходу из микроавтобуса выпала 31-летняя женщина.