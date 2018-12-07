Водіїв попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. В Україні у п'ятницю, 7 грудня, в окремих регіонах очікується туман та ожеледиця. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 7 грудня у східних, центральних та південних областях туман, місцями складні відкладення ожеледі та паморозі, на дорогах місцями ожеледиця", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, у Миколаєві під час руху з вантажівки на автомобіль, який їхав позаду, випав металевий кіоск.
Нагадаємо, у Хмельницькій області на ходу з мікроавтобуса випала 31-річна жінка.