Під час руху з вантажівки на легковик випав кіоск
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Миколаєві під час руху з вантажівки на автомобіль, який їхав позаду, випав металевий кіоск. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Миколаївської області.
Так, ДТП сталася сьогодні близько 9:30 ранку на перехресті вулиці Театральної та проспекту Богоявленського.
"За попередньою інформацією, з автомобіля "ГАЗ" під час руху впав металевий кіоск, який не був належно закріплений, та пошкодив автомобіль Ford, який ішов позаду. Коли приїхали співробітники патрульної поліції, з'ясувалося що водії дійшли згоди між собою та зголосилися оформлювати європротокол", – повідомили у патрульній поліції.
В результаті ДТП постраждалих немає. Однак оскільки вона сталася на трамвайній лінії, рух трамваїв був тимчасово заблокований.
Нагадаємо, у Хмельницькій області на ходу з мікроавтобуса випала 31-річна жінка.