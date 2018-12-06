Во время движения из грузовика на легковушку выпал киоск
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Николаеве во время движения из грузовика на автомобиль, который ехал позади, выпал металлический киоск. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.
Так, ДТП произошло сегодня около 9:30 утра на перекрестке улицы Театральной и проспекта Богоявленского.
"По предварительной информации, из автомобиля "ГАЗ" во время движения упал металлический киоск, который не был должным образом закреплен, и повредил автомобиль Ford, который шел позади. Когда приехали сотрудники патрульной полиции, выяснилось, что водители договорились между собой и согласились оформлять европротокол", – сообщили в патрульной полиции.
В результате ДТП пострадавших нет. Однако поскольку оно произошло на трамвайной линии, движение трамваев было временно заблокировано.
Напомним, в Хмельницкой области на ходу из микроавтобуса выпала 31-летняя женщина.