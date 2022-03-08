Водителям грузовиков упростили пересечение границы для налаживания логистики - Мининфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Упрощен порядок пересечения границы для водителей в возрасте от 18 до 60 лет. Это касается как водителей грузовиков, так и железнодорожного транспорта. Соответствующее решение принято правительством для налаживания международной логистики, сообщили в Мининфраструктуры, пишет УНН.
Детали
По данным министерства, речь идет о бронировании водителей, которые осуществляют:
▪ международные грузовые перевозки;
▪ перевозки для нужд Вооруженных Сил Украины;
▪ перевозки медицинских грузов;
▪ грузов гуманитарной помощи.
Для получения соответствующего решения перевозчик должен обратиться с данными о водителях:
▪ или в Министерство инфраструктуры Украины
▪ или в областную, Киевскую городскую военную администрации.
Информацию о принятом решении о бронировании поданных лиц Мининфраструктуры или областные, Киевская городская военные администрации, направляют в Администрацию Государственной пограничной службы для учета во время выезда и въезда в Украину граждан Украины.
Автоперевозчики, которые имеют лицензию на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок, как указано, могут подать уведомление как письменно, так и в электронном виде с использованием электронного кабинета перевозчика Системы "ШЛЯХ" Укртрансбезопасности/ГСБТ (электронный сервис "Заявка на пересечение 18-60").
"Министерство инфраструктуры берет на себя обязательство оформлять все необходимые документы в течение двух часов с момента получения уведомления от перевозчика. Обращаем внимание, что ответственность за возвращение водителя на территорию Украины после выполнения перевозки лежит на перевозчике", - сказано в сообщении.
Дополнение
По данным Мининфраструктуры, убытки для транспортной инфраструктуры, нанесенные войной, на сегодня составляют более 10 млрд долларов.