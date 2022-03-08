Водіям вантажівок спростили перетин кордону для налагодження логістики - Мінінфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Спрощено порядок перетину державного кордону для водіїв віком від 18 до 60 років. Це стосується як водіїв вантажівок, так і залізничного транспорту. Відповідне рішення ухвалене урядом для налагодження міжнародної логістики, повідомили в Мінінфраструктури, пише УНН.
Деталі
За даними міністерства, йдеться про бронювання водіїв, які здійснюють:
▪ міжнародні вантажні перевезення;
▪ перевезення для потреб Збройних Сил України;
▪ перевезення медичних вантажів;
▪ вантажів гуманітарної допомоги.
Для отримання відповідного рішення перевізник має звернутися з даними про водіїв:
▪ або до Міністерства інфраструктури України
▪ або до обласної, Київської міської військової адміністрації.
Інформацію про ухвалене рішення про бронювання поданих осіб Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації, надсилають до Адміністрації Державної прикордонної служби для врахування під час виїзду та в’їзду в Україну громадян України.
Автоперевізники, які мають ліцензію на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень, як вазано, можуть подати повідомлення як письмово, так і в електронному вигляді з використанням електронного кабінету перевізника Системи "ШЛЯХ" Укртрансбезпеки/ДСБТ (електронний сервіс "Заявка на перетин 18–60").
"Міністерство інфраструктури бере на себе зобов’язання оформляти усі необхідні документи протягом двох годин з моменту отримання повідомлення від перевізника. Звертаємо увагу, що відповідальність за повернення водія на територію України після виконання перевезення лежить на перевізнику", - сказано у повідомленні.
Доповнення
За даними Мінінфраструктури, збитки для транспортної інфраструктури, завдані війною, на сьогодні становлять понад 10 млрд доларів.