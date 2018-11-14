Водителя и охранников Холодницкого вызвали на допрос в ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Водителя и охранников заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого вызвали в Генеральную прокуратуру для дачи показаний относительно конфликта с участием автомобиля НАБУ у здания САП. Эту информацию УНН подтвердил Назар Холодницкий.
"Меня не вызывали. Только водителя и охранников", - сказал Холодницкий, отвечая на вопрос о том, вызвали ли его и охранника в ГПУ для дачи показаний по событиям с обнаруженным у САП автомобилем НАБУ.
Напомним, еще 19 сентября сотрудники САП заметили автомобиль НАБУ неподалеку их ведомства. В комментарии УНН руководитель САП Назар Холодницкий подтвердил, что представители Бюро хотели установить прослушивающего устройства в антикоррупционной прокуратуре.
Впоследствии произошла стычка между спецназом НАБУ, который приехал на помощь своим коллегам, и сотрудниками САП.
В результате столкновения пострадал водитель Холодницкого, ему сломали руку.