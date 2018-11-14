Водія й охоронців Холодницького викликали на допит у ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Водія та охоронців заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького викликали до Генеральної прокуратури для надання свідчень стосовно конфлікту за участю автомобіля НАБУ біля приміщення САП. Цю інформацію УНН підтвердив Назар Холодницький.
“Мене не викликали. Лише водія і охоронців”, — сказав Холодницький, відповідаючи на запитання про те, чи викликали його й охоронця до ГПУ для надання свідчень стосовно подій з виявленим біля САП автомобіля НАБУ.
Нагадаємо, ще 19 вересня співробітники САП помітили автомобіль НАБУ неподалік їхнього відомства. У коментарі УНН керівник САП Назар Холодницький підтвердив, що представники Бюро хотіли встановити прослуховувальний пристрій в антикорупційній прокуратурі.
Згодом сталася сутичка між спецназом НАБУ, який приїхав на допомогу своїм колегам, та співробітниками САП.
В результаті сутички постраждав водій Холодницького, йому зламали руку.