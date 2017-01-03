Водитель врезался в дерево в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 января. УНН. Сегодня около 5:00 в Кропивницкому на ул.Волкова водитель Renault Logan не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Кропивницкого, сообщает УНН.
Согласно информации, транспортное средство подверглось значительные механических повреждений. Патрульные вызвали на место "скорую", но водитель от госпитализации отказался.
Проверка на состояние алкогольного опьянения показала отрицательный результат.
Напомним, 1 января в Черниговской области произошло ДТП с участием автомобиля и квадроцикла.