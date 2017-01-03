Водій врізався в дерево в Кропивницькому

Згідно з інформацією, транспортний засіб зазнав значних механічних пошкоджень. Патрульні викликали на місце “швидку”, але водій від госпіталізації відмовився.

Перевірка на стан алкогольного сп’яніння показала негативний результат.

Нагадаємо, 1 січня на Чернігівщині сталася ДТП за участю автомобіля і квадроцикла.