Водій врізався в дерево в Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 січня. УНН. Сьогодні близько 5:00 у Кропивницькому на вул.Волкова водій Renault Logan не впорався з керуванням на слизькій дорозі і врізався в дерево. Про це поінформували в прес-службі Патрульної поліції Кропивницького, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, транспортний засіб зазнав значних механічних пошкоджень. Патрульні викликали на місце “швидку”, але водій від госпіталізації відмовився.
Перевірка на стан алкогольного сп’яніння показала негативний результат.
Нагадаємо, 1 січня на Чернігівщині сталася ДТП за участю автомобіля і квадроцикла.