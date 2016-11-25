Водитель маршрутки сбил насмерть мужчину на Полтавщине

В результате дорожно-транспортного происшествия 45-летний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в городскую больницу. От полученных травм мужчина скончался в реанимационном отделении.

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.