Водитель маршрутки сбил насмерть мужчину на Полтавщине
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 25 ноября. УНН. В городе Лубны 50-летний водитель маршрутного автобуса сбил местного жителя, сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Полтавской области, пишет УНН-Центр.
В результате дорожно-транспортного происшествия 45-летний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в городскую больницу. От полученных травм мужчина скончался в реанимационном отделении.
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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.