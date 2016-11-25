Водій маршрутки збив насмерть чоловіка на Полтавщині
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 25 листопада. УНН. У місті Лубни 50-річний водій маршрутного автобусу збив місцевого жителя, повідомили у прес-службі ГУ НП у Полтавській області, пише УНН-Центр.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 45-річний пішохід отримав тілесні ушкодження та був доставлений до міської лікарні. Від отриманих травм чоловік помер у реанімаційному відділенні.
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За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.