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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Водитель автобуса, который въехал в переход, рассказал свою версию пришествия

Киев • УНН

 • 11146 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход на западе Москвы, рассказал, что машина внезапно сама начала двигаться, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Водитель автобуса, который въехал в переход, рассказал свою версию пришествия

По его словам, которые приводит Следственный комитет, он пытался остановиться, но тормоза не сработали.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества.

Напомним, автобус сегодня протаранил толпу на Можайском шоссе и и въехал в подземный переход. Пять человек погибли, еще пятнадцать пострадали — четверо находятся в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось видео того, как автобус в Москве влетел в подземный переход

Как сообщили изданию источники в экстренных службы Москвы, предварительно рассматриваются две версии: автобус могли "подрезать", или у него отказали тормоза.

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