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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во всех пунктах пропуска на границе Украины ввели автоматизированную систему таможенного оформления

Во всех пунктах пропуска на границе Украины ввели автоматизированную систему таможенного оформления

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 11:22  •  22318 просмотра

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Гостаможслужба Украины завершила внедрение новой автоматизированной системы таможенного оформления на всех автомобильных пунктах пропуска. Система оптимизирует процессы, упрощает процедуры и интегрирована с новой системой управления рисками.

В четверг, 15 августа, Государственная таможенная служба Украины завершила внедрение новой автоматизированной системы таможенного оформления во всех автомобильных пунктах пропуска на государственной границе. Об этом заявила Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве объясняют, что это важный этап масштабной цифровой реформы таможни, направленной на оптимизацию процессов, упрощение процедур, экономию времени и снижение затрат для бизнеса.

Кроме того, новая система обеспечивает ускорение пересечения границы для граждан.

Переход на новую систему происходил плавно и постепенно, без остановки процесса таможенного оформления. Благодаря слаженной работе команд Гостаможслужбы и таможен по всей стране все пункты пропуска продолжали работать в штатном режиме.

Одной из ключевых составляющих новой системы стало ее интегрирование с новой автоматизированной системой управления рисками. Эта система, уже продемонстрировавшая свою надежность и быстродействие на ранее внедренных модулях, позволяет эффективнее выявлять и минимизировать риски, связанные с перемещением товаров через границу. Кроме того, она помогает качественно отрабатывать выявленные риски, обеспечивая высокий уровень контроля и безопасности в пунктах пропуска

- объясняют таможенники. 

Отмечается, что следующим этапом реформы станет введение дополнительных составляющих, спроектированных с учетом необходимости дальнейшей европейской интеграции.

Эти нововведения базируются на подходах и процессах, действующих в странах ЕС, и позволят еще больше улучшить взаимодействие с европейскими таможенными системами.

Напомним

Украина при поддержке международных партнеров проводит модернизацию инфраструктуры на пунктах пропуска на западных границах страны. Инициатива направлена на повышение эффективности работы пунктов, уменьшение времени ожидания и создание комфортных условий для путешественников и работников. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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