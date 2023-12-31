Во многих областях - отбой угрозы российских дронов: кроме Херсонской и Николаевской

Воздушные Силы ВСУ сообщили обновленные данные по движению ударных БпЛА оккупантов. По состоянию на 2 часа час 31 декабря, опасное движение вражеских дронов наблюдается в Херсонской области в направлении Николаевской области. В остальных областях - отбой угрозы ударных БпЛА, передает УНН.

Отбой угрозы ударных БпЛА по всем областям, кроме Херсонской и Николаевской. - сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Сейчас известно о отбой воздушной тревоги в Одесской, Днепропетровской областях.

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Несколько ранее об угрозе для Николаевской области сообщил Канал главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

!!! Воздушная тревога!!! Вся область - сообщал он.

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