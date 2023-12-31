Во многих областях - отбой угрозы российских дронов: кроме Херсонской и Николаевской
ПС ВСУ сообщают, что угроза российских беспилотников сохраняется в Херсонской и Николаевской областях, в то время как другие регионы проинформированы, что опасность миновала.
Харьков под атакой "Шахедов", несколько прилетов в центре города - Терехов
Поступает информация о попаданиях в несколько жилых домов в городе, сообщается о пожарах. На месте уже работают все соответствующие службы, - информирует мэр города.
БПЛА оккупантов летят в нескольких направлениях: опасность в Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях
Несколько групп БПЛА, запущенных по всей Украине, представляют опасность для Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областей; власти призывают оставаться в укрытиях.
Военные преступления россии против мирного населения: вс рф убили трех и ранила шестерых человек в Донецкой области
российские войска убили трех гражданских лиц и ранили шестерых в Донецкой области; власти начали расследование военных преступлений.
Вражеский обстрел Харькова: госпитализированы 11 человек, состояние пострадавших - легкое и среднее.
В результате вечернего обстрела Харькова 21 человек получил ранения; 11 госпитализированы в некритическом состоянии после того, как снаряды попали в отель и жилой район.
Массированный обстрел Киева: количество жертв возросло до 17
Количество жертв обстрела Киева 29 декабря возросло до 17 человек, поисковые работы продолжаются.
В ряде областей объявлена воздушная тревога: оккупанты направили "Шахеды"
В Украине объявлена воздушная тревога, поскольку БПЛА угрожают многим регионам; Киев также находится под ракетной угрозой.
В Польше не нашли следов российской ракеты, которая накануне залетела в воздушное пространство страны
Польские военные не нашли следов российской ракеты, которая, как сообщалось, вошла в воздушное пространство во время атаки на Украину. Сейчас поисковая операция завершена.
Количество пострадавших от российского удара в Харькове возросло до 21 человека
российский обстрел центра Харькова привел к ранению 21 мирного жителя, в том числе детей, и повреждению инфраструктуры.
Во время итоговой ставки Зеленский заслушал доклад главкома и разведок: определено, что 2024 год станет временем важных решений
Зеленскому рассказали о плане действий на 2024 год и необходимости Украины влиять на важные будущие решения.