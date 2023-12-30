Харьков под атакой "Шахедов", несколько прилетов в центре города - Терехов

россияне продолжают атаковать Украину ударными БПЛА - сейчас известно о нескольких взрывах в Харькове. По информации городского головы Харькова Игоря Терехова, сейчас работают все соответствующие службы, информация о пострадавших уточняется, передает УНН.

Харьков под атакой "Шахедов". Уже было несколько прилетов в центре города. Работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется. - проинформировал Терехов.

Ранее о воздушной опасности для Харькова сообщали Воздушные Силы ВСУ.

Количество пострадавших от российского удара в Харькове возросло до 21 человека