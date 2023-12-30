В Польше не нашли следов российской ракеты, которая накануне залетела в воздушное пространство страны

Во время массовой атаки рф по Украине, в воздушное пространство Польши в воздушное пространство Польши попала российская ракета. В оперативном командовании Вооруженных сил Польши сообщили, что польские военные не нашли следов ракеты, поисковая операция завершена, передает УНН.

Детали

В 15:00 завершен осмотр определенной территории, в котором приняли участие почти 500 бойцов территориальной обороны. Результат поиска был отрицательным. Не обнаружено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинщины - сообщили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что военные действия завершены и больше не планируется дальнейших полевых проверок.

Напомним,

29 декабря оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило о нарушении воздушного пространства неопознанным объектом во время террористической террористической атаки России против Украины.

Силы противовоздушной обороны Польши после инцидента привели в состояние повышенной боевой готовности.

Чуть позже, начальник Генштаба страны Веслав Кукула заявил, что всё указывает на то, что российская ракета залетела в воздушное пространство Польши сегодня утром во время массированной атаки рф на Украину.

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