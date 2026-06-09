Во Львовской области осквернили могилу Героя Украины, начато расследование
Киев • УНН
В Жидачове на городском кладбище неизвестные повредили могилу Героя Украины. Полиция начала уголовное производство и устанавливает личности злоумышленников.
В Львовской области неизвестные повредили могилу Героя Украины, продолжается расследование, правоохранители устанавливают личности злоумышленников, передает УНН со ссылкой на полицию Львовской области.
Детали
Сообщение о происшествии в полицию поступило 7 июня около 15:30 от родителей погибшего Героя Украины.
Как предварительно установили правоохранители, неустановленные лица повредили могилу Героя Украины на городском кладбище в Жидачове.
Под процессуальным руководством Стрыйской окружной прокуратуры в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.297 Уголовного кодекса Украины – надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего.
Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают личности злоумышленников, причастных к надругательству над могилой.
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