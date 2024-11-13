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Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: суд рассмотрит принудительное лечение подозреваемой

Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: суд рассмотрит принудительное лечение подозреваемой

Киев  •  УНН

 • 6196 просмотра

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61-летняя женщина, которая повредила могилы воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко, может быть принудительно госпитализирована. По заключению экспертизы, подозреваемая имеет психические расстройства и не осознавала свои действия.

Столичный суд будет решать вопрос о принудительном лечении женщины, которая подозревается в том, что совершила надругательство над могилами погибших военнослужащих - в частности Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Павла Петриченко и Андрея Пильщикова с позывным "Джус" - на территории урочища "Аскольдова могила", сообщили в ГУНП в Киеве в среду, пишет УНН.

Детали

"Следователи направили в суд ходатайство о применении к подозреваемой принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в специализированное учреждение", - сообщили в полиции Киева.

По данным полиции, ранее проведенной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что подозреваемая имеет определенные расстройства здоровья, находится на медицинском учете и по своему состоянию на момент совершения преступления не могла осознавать свои действия и руководить ими.

"До решения суда она будет находиться в медицинском учреждении по оказанию психиатрической помощи", - указали в полиции.

Суть дела

61-летняя местная жительница подозревается в том, что в июне этого года в ночное время совершила акт вандализма на могилах павших защитников Украины - Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Павла Петриченко и Андрея Пильщикова с позывным "Джус". Тогда нарушительница из хулиганских побуждений нанесла более 20 ударов палкой по местам захоронения военных, сломала портреты и разбила лампадки.

Надругательство над могилами погибших воинов "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко: задержанной женщине сообщили о подозрении21 июн. 2024, 11:29 • 10242 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
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