Во Львове женщина получила телесные повреждения во время конфликта с сотрудниками ТЦК, открыто производство - полиция
Киев • УНН
26-летняя женщина получила легкие телесные повреждения во время конфликта с группой оповещения ТЦК во Львове. Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении.
Во Львове полиция открыла уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений гражданке во время конфликта с группой оповещения ТЦК, передает УНН со ссылкой на полицию Львовской области.
Детали
По данным правоохранителей, легкие телесные повреждения 26-летняя женщина получила во время конфликта с группой оповещения ТЦК. Событие произошло 14 июля около 14:25 на улице Кулиша.
По этому факту дознаватели отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1 начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы сроком до двухсот часов, или исправительные работы сроком до одного года. Продолжается досудебное расследование.
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