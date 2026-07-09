Столкновения во Львове толпы и ТЦК - реакция Минобороны не заставила себя ждать

$44.480.0350.690.19
ukenru
08:35 • 2858 просмотра
Зеленский подтвердил поражение пяти объектов российского нефтяного комплексаVideo
06:58 • 10835 просмотра
На трассе Одесса-Киев перевернулся пассажирский автобус - есть раненые, один человек погиб
05:53 • 12563 просмотра
США и Иран второй день подряд обмениваются ударами после заявления Трампа
9 июля, 01:22 • 17952 просмотра
Нам не удалось решить исторические вопросы - Навроцкий после встречи с Зеленским
8 июля, 22:24 • 32209 просмотра
Нарушителя воинского учета, из-за которого произошел конфликт во Львове, направили на ВВК
8 июля, 21:27 • 28346 просмотра
Мужчина, из-за которого произошли столкновения во Львове, находился в розыске с 12 июня - полицияVideo
8 июля, 20:13 • 26392 просмотра
Во Львове в Сыхове толпа пыталась "освободить" мужчину от работников ТЦК под выкрики "позор". Мэр отреагировалVideo
Эксклюзив
8 июля, 15:03 • 30372 просмотра
"В июле-августе все может решиться" - российский экономист о кампании ударов по НПЗ
8 июля, 13:24 • 35578 просмотра
Трамп намекнул, что Европа и Украина могут получить лицензии на производство ракет Patriot
8 июля, 13:12 • 31022 просмотра
НАТО обещает предоставить Украине 140 млрд евро военной помощи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
3.1м/с
44%
743мм
Популярные новости
ВСУ опубликовали видео горящих обломков сбитого российского Су-35Video8 июля, 23:35 • 19733 просмотра
Топливный кризис в Крыму парализует общественный транспорт из-за очередей на заправках - ЦНС9 июля, 00:12 • 19548 просмотра
Госспецсвязи: информация о «денежных выплатах за длительные отключения света» — фейк9 июля, 00:46 • 5734 просмотра
Трамп предоставит Киеву лицензию на производство ракет Patriot, но сроки производства призрачны - ISW9 июля, 02:33 • 13993 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo05:37 • 16526 просмотра
публикации
Куда поехать на выходные в Кривом РогеPhoto8 июля, 15:37 • 32660 просмотра
Почему возникает боль в суставах и когда стоит бить тревогу8 июля, 14:14 • 37245 просмотра
Как получить землю от государства в Украине во время войны Photo7 июля, 16:58 • 83369 просмотра
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения7 июля, 12:00 • 118549 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации7 июля, 07:52 • 137637 просмотра
Актуальные люди
Михаил Федоров
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Киевская область
Одесская область
Англия
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo05:37 • 16601 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 108200 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 100328 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 95472 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 135566 просмотра
Актуальное
Хранитель
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

Столкновения во Львове толпы и ТЦК - реакция Минобороны не заставила себя ждать

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Министерство обороны осудило нападение на военнослужащих во Львове в ночь на 9 июля. Ведомство подчеркнуло, что правонарушители должны быть привлечены к ответственности.

Столкновения во Львове толпы и ТЦК - реакция Минобороны не заставила себя ждать
Фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины назвало недопустимым нападение на военнослужащих во Львове в ночь с 8 на 9 июля. Там заявили, что "перед законом все равны", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

В Минобороны отметили, что ответственность должна наступать в любом из случаев насилия и агрессии. Также там добавили, что "мобилизация является необходимой составляющей защиты Украины, а методы требуют усовершенствования, и этот процесс продолжается".

Единственный, кто получает выгоду от подобных ситуаций - враг. Язык ненависти к собственной армии приведет к необратимым изменениям. Ожидаем от правоохранительных органов надлежащей оценки ситуации во Львове. Правонарушители должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности

 - говорится в сообщении.

Напомним

Вечером 8 июля во Львове, в районе Сыхов, толпа пыталась "освободить" мужчину от работников ТЦК под выкрики "позор" и начала бить служебный автомобиль ТЦК, который, по сообщениям местных пабликов, был перевернут. В полиции и местном ТЦК указали, что конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, который находился в розыске.

Мэр Львова Андрей Садовый призвал всех сохранять спокойствие, "быть мудрыми и не забывать, кто наш настоящий враг".

Руководитель Офиса Президента, эксначальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов также отреагировал на конфликт с участием толпы и представителей ТЦК во Львове.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧППроисшествия