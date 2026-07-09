Столкновения во Львове толпы и ТЦК - реакция Минобороны не заставила себя ждать

Фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины назвало недопустимым нападение на военнослужащих во Львове в ночь с 8 на 9 июля. Там заявили, что "перед законом все равны", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

В Минобороны отметили, что ответственность должна наступать в любом из случаев насилия и агрессии. Также там добавили, что "мобилизация является необходимой составляющей защиты Украины, а методы требуют усовершенствования, и этот процесс продолжается".

Единственный, кто получает выгоду от подобных ситуаций - враг. Язык ненависти к собственной армии приведет к необратимым изменениям. Ожидаем от правоохранительных органов надлежащей оценки ситуации во Львове. Правонарушители должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности - говорится в сообщении.

Напомним

Вечером 8 июля во Львове, в районе Сыхов, толпа пыталась "освободить" мужчину от работников ТЦК под выкрики "позор" и начала бить служебный автомобиль ТЦК, который, по сообщениям местных пабликов, был перевернут. В полиции и местном ТЦК указали, что конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, который находился в розыске.

Мэр Львова Андрей Садовый призвал всех сохранять спокойствие, "быть мудрыми и не забывать, кто наш настоящий враг".

Руководитель Офиса Президента, эксначальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов также отреагировал на конфликт с участием толпы и представителей ТЦК во Львове.