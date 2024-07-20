Полиция задержала во Львове двух поджигателей авто военнослужащих, которые жгли автомобили военных на «заказ». Об этом сообщили в патрульной полиции, передает УНН.

Детали

Отмечается, что «во Львове .... совместно с ГУНП во Львовской области задержали по горячим следам двух человек, которые жгли автомобили военных на „заказ“.

«СБУ уже имеет достаточно доказательств их действий. Во время обысков у задержанных следователи обнаружили мобильные телефоны, которые они использовали для общения с куратором, и разжигательные смеси, подготовленные для совершения следующих преступлений», - отмечается в сообщении.

Задержанным уже сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) УК Украины.

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