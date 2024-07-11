По меньшей мере 75 гектаров пшеницы сожгли российские террористические войска на Херсонщине за две недели

На Херсонщине за две недели россияне сожгли не менее 75 гектаров пшеницы. Как пишет УНН, об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

россия никогда не оставляла попытки уничтожить то, что на Херсонщине выращивают, восстанавливают, отстраивают. В течение двух прошлых недель роияне как минимум дважды атаковали поля с урожаем, из-за этого сгорели 75 гектаров пшеницы, которую долго и настойчиво выращивали наши аграрии. - сказал он.

Он добавил, что утром в четверг под ударом оказалось фермерское хозяйство в Станиславской общине: оккупанты попали по складскому помещению, где хранили зерно. А когда на место прибыли спасатели, чтобы потушить пожар, россияне атаковали их FPV-дроном. Повреждено транспортное средство - пожарный автомобиль. К счастью, люди не пострадали.

Напомним

В Херсонской области за минувшие сутки из-за агрессии оккупантов 1 человек погиб, еще 2 человека получили ранения. По информации, военные террористы рф попали в объект критической инфраструктуры, админздание, агропромышленные предприятия; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности в многоэтажку и 14 частных домов.

За сутки вражеские обстрелы вызвали 23 пожара в экосистемах на Херсонщине