В Херсонской области из-за вражеских обстрелов за сутки возникли 23 пожара в экосистемах на площади 28,85 гектаров. Кроме того, за прошедшие сутки от вражеских прилетов возникло 9 пожаров на территориях частных домовладений.
23 пожара в экосистемах возникло за сутки из-за вражеских атак на Херсонщине. Общая площадь возгораний составила 28,85 га. Об этом в среду сообщили в ГСЧС, передает УНН.
Детали
По данным ГСЧС, спасатели вместе с местными пожарными охранами ликвидировали все очаги возгораний.
Кроме того, за прошедшие сутки от вражеских прилетов возникло 9 пожаров на территориях частных домовладений. Горели жилые дома и хозяйственные постройки. Все пожары уже ликвидировали.
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В ГСЧС также напомнили, что в случае пожара не пытайтесь тушить его самостоятельно, сразу звоните по телефону 101.
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