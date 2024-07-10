23 пожара в экосистемах возникло за сутки из-за вражеских атак на Херсонщине. Общая площадь возгораний составила 28,85 га. Об этом в среду сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

По данным ГСЧС, спасатели вместе с местными пожарными охранами ликвидировали все очаги возгораний.

Кроме того, за прошедшие сутки от вражеских прилетов возникло 9 пожаров на территориях частных домовладений. Горели жилые дома и хозяйственные постройки. Все пожары уже ликвидировали.

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В ГСЧС также напомнили, что в случае пожара не пытайтесь тушить его самостоятельно, сразу звоните по телефону 101.

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