На Николаевщине из-за падения обломков сбитого БпЛА на открытой местности возник пожар сухой травы. Огонь ликвидирован. Жертв или пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области и оперативного командования "Юг", в Николаевской области в ночь на 10 июля силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 4 БпЛА типа "Shahed 131/136".

Из-за падения обломков вражеского сбитого БпЛА на открытой местности возник пожар сухой травы. Впрочем, возгорание было ликвидировано К счастью, обошлось без жертв.

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