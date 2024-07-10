Генштаб: на фронте произошло 128 боестолкновений. Наиболее интенсивно атаковал враг на Покровском направлении

С начала суток произошло 128 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Противник нанес три ракетных удара (с применением шести ракет), 56 авиационных ударов (в частности, задействовал 78 КАБов) и 419 ударов дронами-камикадзе, совершил 2932 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам из артиллерии и других типов вооружения - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: оккупанты 6 раз пытались штурмовать в районе Волчанска, Старицы и Липцов. Ситуация под контролем наших войск.

На Купянском: захватчики 10 раз атаковали. ВСУ отбили 5 штурмов вблизи Берестового и Песчаного. Однако у Синьковки продолжаются 4 боестолкновения. Еще одна атака продолжается вблизи Берестового.

На Лиманском: силы врага 16 раз атаковали вблизи Грековки, Невского, Макеевки и Тернов. Однако продолжается 3 атаки в районе Макеевки.

На Северском: противник провел 5 штурмовых действий. Локации боевых столкновений в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки. Все попытки врага были безуспешны.

На Краматорском: ВСУ отбили 5 штурмов противника вблизи Часового Яра, Григорьевки и Андреевки. Сейчас до сих пор еще продолжаются 2 боестолкновения.

На Торецком: террористы пытались 14 раз вклиниться в оборонительные рубежи возле населенных пунктов Северное, Южное и Нью-Йорк. Защитники отбили 11 атак, 3 - еще продолжаются.

На Покровском: с начала суток происходило 40 штурмовых действий оккупантов. ВСУ пытаются отбить 7 атак вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Новоселовка Первая, Евгеновка.

На Кураховском: захватчики пытались 11 раз продвинуться в районах населенных пунктов Нетайлово, Константиновка, Красногоровка и Парасковиевка, однако - безуспешно. Продолжаются два боестолкновения вблизи Неталового.

На Времовском: силы врага 9 раз пытались осуществить штурм в районах Водяного и Урожайного. До сих пор еще 5 штурмовых действий противника продолжаются.

На Гуляйпольском: ВСУ отбили 4 вражеские атаки в направлении Гуляйполя. Три из них завершились, еще одна - продолжается.

На Ореховском: потерпели неудачу три попытки противника продвинуться вперед у Малой Токмачки и Новоандреевки.

Генштаб: на фронте сегодня уже 81 бой, более трети - на Покровском направлении