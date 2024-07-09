На фронте сегодня произошел уже 81 бой, более трети из которых - на Покровском направлении, где враг сосредотачивает основные усилия, несколько активизировался противник на Лиманском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 9 июля, пишет УНН.

Количество боевых столкновений по всей линии фронта в настоящее время составляет 81. Основные усилия российские захватчики сосредотачивают на Покровском направлении - там произошло более 35 процентов от всех столкновений. Украинские защитники сдерживают натиск оккупационных войск и наносят противнику значительные потери - сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

В приграничных районах Сумской и Черниговской областей, как указано, враг продолжает осуществлять свои террористические атаки с помощью артиллерийских обстрелов с территории российской федерации.

Со стороны белгородской области авиация противника наносила удары управляемыми авиабомбами по территории Харьковской области, среди бомбардированных - районы населенных пунктов Липцы, Малые Проходы, Глубокое. В то же время, наши воины отбили в настоящее время четыре штурма оккупантов в районах Волчанска, Старицы и Липцы, еще две атаки продолжаются.

На Купянском направлении противник четыре раза безуспешно пытался штурмовать позиции наших подразделений возле Берестового и Песчаного.

Сегодня на Лиманском направлении враг несколько активизировался. Осуществил 12 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Невского, Макеевки и Тернов. Все боестолкновения завершились без успеха для противника.

Продолжает враг искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки провел три атаки. Получил жесткий отпор. Потери оккупантов уточняются.

На Краматорском направлении захватчики совершили три безуспешных штурма вблизи Часового Яра, Григорьевки и Андреевки. Свои наступательные действия противник поддерживал штурмовой авиацией - нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до 9. Враг атакует возле населенных пунктов: Пивничное, где наши защитники отбили 5 атак (одна атака в настоящее время продолжается), Пивденное и Нью-Йорк, где отражены две атаки. В двух локациях еще идут бои. Активно работает авиация агрессора, в частности, бомбардировке подвергся населенный пункт Нью-Йорк, на который враг сбросил восемь КАБов, также оккупанты обстреляли этот район неуправляемыми авиаракетами.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Тимофеевки, Карловки, Калинового, Евгеновки, Яснобродовки, Прогресса и Новоселовки Первой. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 21 атаку противника, восемь боев еще продолжаются. Усилия враг концентрирует возле Новоалександровки и Новоселовки Первой. Последняя, вместе с Александрополем, подверглись ударам НАРами из вооружения штурмовой авиации. КАБами российские террористы нанесли поражение по району населенного пункта Мирноград.

Завершились четыре боя вблизи Нейталового, Константиновки и Парасковиевки на Кураховском направлении.

На Времовском направлении продолжается боестолкновение неподалеку Водяного. Пять атак противника уже отражено нашими подразделениями. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения оккупантов в глубину нашей территории. Российские террористы применили на направлении пять управляемых авиабомб. Били также НАРами. В частности, возле Урожайного, Ровнополя и Старомайорского.

На Ореховском направлении отбито три вражеских штурма возле Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении оккупанты сбросили на Тягинку и вблизи нее семь КАБов.

Еще плюс 1220 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага