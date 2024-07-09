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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 июля 2024, 08:55  •  100692 просмотра

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В Белом доме заявили, что решение об ударах их оружием вглубь РФ остается в силе

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Белый дом подтвердил встречи Байдена со Стармером и Зеленским на саммите НАТО

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Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
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Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

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5 июля 2024, 10:59  •  287361 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

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5 июля 2024, 09:45  •  289132 просмотра
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