Во Львове в заведении питания произошел пожар: что известно

Во Львове в субботу поздно вечером произошел пожар в заведении питания, спасатели вывели на свежий воздух 74 человека. Об этом в воскресенье сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Как сообщается, возгорание произошло вчера поздно вечером в одном из заведений общественного питания.

Спасатели ликвидировали пожар. Чтобы гарантировать безопасность они вывели на свежий воздух 74 человека, из них 5 человек персонала.

По данным ГСЧС, в результате возгорания никто не пострадал.

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