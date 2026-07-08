Во Львове в Сыхове толпа пыталась "освободить" мужчину от работников ТЦК под выкрики "позор". Мэр отреагировал
Киев • УНН
Во Львове десятки людей собрались, чтобы якобы освободить мужчину от работников ТЦК. Толпа пыталась перевернуть автомобиль, проколола шины и сняла бампер.
В соцсетях распространяются кадры громкого конфликта во Львове. В Сыхове десятки людей собрались, чтобы якобы "освободить" мужчину от сотрудников ТЦК, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Говорит Большой Львов".
Под выкрики "Позор" толпа пытается перевернуть автомобиль и разбить его. Уже прокололи шины и сняли бампер. Все якобы из-за задержания 20-летнего парня
Официальных комментариев полиции и львовского ТЦК пока нет.
Добавим
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что выясняет все обстоятельства.
Сегодня работал на Запорожском направлении с нашими Защитниками. Уже возвращаюсь домой. По ситуации в Сыхове сейчас выясняю все обстоятельства. Сообщу, как только получу полную и проверенную информацию
Мэр Львова призвал всех сохранять спокойствие, "быть мудрыми и не забывать, кто наш настоящий враг".
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