Во Львове в Сыхове толпа пыталась "освободить" мужчину от работников ТЦК под выкрики "позор". Мэр отреагировал

В соцсетях распространяются кадры громкого конфликта во Львове. В Сыхове десятки людей собрались, чтобы якобы "освободить" мужчину от сотрудников ТЦК, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Говорит Большой Львов".

Под выкрики "Позор" толпа пытается перевернуть автомобиль и разбить его. Уже прокололи шины и сняли бампер. Все якобы из-за задержания 20-летнего парня - говорится в сообщении.

Официальных комментариев полиции и львовского ТЦК пока нет.

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Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что выясняет все обстоятельства.

Сегодня работал на Запорожском направлении с нашими Защитниками. Уже возвращаюсь домой. По ситуации в Сыхове сейчас выясняю все обстоятельства. Сообщу, как только получу полную и проверенную информацию - написал Садовый.

Мэр Львова призвал всех сохранять спокойствие, "быть мудрыми и не забывать, кто наш настоящий враг".

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