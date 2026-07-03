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Минобороны проверит ТЦК в Николаевской и Одесской областях из-за жалоб на пытки людей

Киев • УНН

 • 2872 просмотра

Минобороны решило провести комплексную проверку Николаевского и Одесского ТЦК из-за жалоб на избиения и незаконное содержание людей. Также продолжается подготовка реформы ТЦК.

Минобороны проверит ТЦК в Николаевской и Одесской областях из-за жалоб на пытки людей

Министерство обороны Украины 3 июля приняло решение о проверке Николаевского и Одесского ТЦК, на которые ранее поступали жалобы, связанные с подозрениями в издевательствах и пытках людей. Об этом сообщил заместитель министра обороны Сергей Шкураков, передает УНН.

Речь идет об инцидентах с вероятным незаконным содержанием мобилизованных, избиением, унижением, изъятием телефонов и другими нарушениями прав.

Принято решение о проведении комплексной проверки этих двух областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки

- отметил заместитель министра.

Шкураков уточнил, что в Уманском ТЦК такая проверка уже идет. Сейчас его руководителя перевели на другую должность, а специальная комиссия в настоящее время анализирует все случаи нарушения прав человека.

Чиновник также добавил, что прямо сейчас идет подготовка реформы ТЦК. Ее представят правительству уже в ближайшее время.

Напомним

Руководство одного из районных ТЦК Николаевской области предстанет перед судом за незаконное содержание и пытки человека. Сотрудники ТЦК удерживали многодетного отца в подвале 9 дней, применяя насилие. Мужчина получил сотрясение мозга, перелом руки и ребра.

Ранее УНН сообщал, что в Тернопольском районном и городском ТЦК и СП длительное время держат людей с психическими расстройствами и инвалидностью. После вмешательства Дмитрия Лубинца пятерых человек удалось освободить.

Александра Василенко

ОбществоКриминал и ЧП