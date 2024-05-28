Во Львове родилась девочка-богатырка: сколько весит

С начала года более 800 украинцев погибло в ДТП: что становилось самой частой причиной аварий

За первые четыре месяца 2024 года в Украине произошло 6 475 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 813 человек погибли и 8 155 получили ранения, что на 6,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.