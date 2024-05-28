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У Львові народилась дівчинка-богатирка: скільки важить

У Львові народилась дівчинка-богатирка: скільки важить

Київ • УНН

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У 24-річної Христини та 25-річного Тараса Артишків з села Кротошин Львівської області в лікарні Святої Анни у Львові народилася дівчинка на ім'я Злата вагою понад 5,5 кг.

У Львові в лікарні святої Анни народилась дівчинка-богатирка з вагою понад 5,5 кг. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, передає УНН

Деталі

Батьки новонародженої - 24-річна Христина та 25-річний Тарас Артишки із села Кротошин Львівської області. Дівчинку назвали Златою.  

Щасливі батьки пообіцяли своєму лікарю невдовзі повернутися за хлопчиком.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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