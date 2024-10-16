Во Львове произошел пожар на складах автобусного завода: без жертв
Киев • УНН
На территории автобусного завода во Львове вспыхнул пожар на складских помещениях пилорамы. Огонь охватил 1500 кв. м, для тушения привлекли 88 спасателей на 17 машинах. Пострадавших нет.
Во Львове на территории автобусного завода произошел пожар на складских помещениях пилорамы. Об этом сообщает Львовский городской совет, передает УНН.
Детали
Огонь вспыхнул около двух часов ночи и охватил площадь в 1500 квадратных метров.
На борьбу с огнем были привлечены 88 спасателей на 17 пожарных машинах. Благодаря слаженным действиям ГСЧС, пожар удалось ликвидировать за несколько часов. К счастью, пострадавших нет.
Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
Во Львове в заведении питания произошел пожар: что известно14 апреля 2024, 08:09 • 23608 просмотров