У Львові сталася пожежа на складах автобусного заводу: без жертв
Київ • УНН
На території автобусного заводу у Львові спалахнула пожежа на складських приміщеннях пилорами. Вогонь охопив 1500 кв. м, для гасіння залучили 88 рятувальників на 17 машинах. Постраждалих немає.
У Львові на території автобусного заводу сталася пожежа на складських приміщеннях пилорами. Про це повідомляє Львівська міська рада, передає УНН.
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Вогонь спалахнув близько другої години ночі і охопив площу в 1500 квадратних метрів.
На боротьбу з вогнем були залучені 88 рятувальників на 17 пожежних машинах. Завдяки злагодженим діям ДСНС, пожежу вдалося ліквідувати за кілька годин. На щастя, потерпілих немає.
Причини загоряння наразі встановлюються.
У Львові в закладі харчування сталася пожежа: що відомо14.04.24, 11:09 • 23734 перегляди