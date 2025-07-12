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Во Львове число пострадавших от российского удара возросло до 10 человек, среди них двое детей

Киев • УНН

 • 1146 просмотра

Во Львове в результате российского удара пострадали 10 человек, среди них двое детей, троих госпитализировали. Поврежден 51 дом, 19 автомобилей, 21 бизнес-помещение и 2 промышленных объекта, а также учебные корпуса Львовской политехники.

Во Львове число пострадавших от российского удара возросло до 10 человек, среди них двое детей

Во Львове в результате российского удара пострадали 10 человек, среди них двое детей. Также поврежден 51 дом и 19 автомобилей, пишет УНН со ссылкой на страницу главы Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

Из-за атаки врага пострадали 10 человек. Семи лицам, в том числе двум детям, помощь оказали на местах. Трех человек госпитализировали. Шесть семей, чьи дома больше непригодны для проживания, временно расселили в гостиницах.

- сообщил Козицкий.

По его словам, был поврежден 51 дом (528 квартир), 19 автомобилей, 21 помещение, принадлежащее бизнесу, и 2 промышленных объекта.

Также повреждения получили элементы фасада и окна учебных корпусов Львовской политехники. Работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации

- отметил Козицкий.

Дополнение

Во Львове на улице Митрополита Андрея поврежден двухэтажный жилой дом в результате вражеской атаки. Зафиксировано частичное разрушение подъезда, утечка газа и воды, без погибших и травмированных.

Во Львовской области в результате ночной атаки российских захватчиков была повреждена гражданская инфраструктура. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Война
Львов
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