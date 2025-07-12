Во Львове число пострадавших от российского удара возросло до 10 человек, среди них двое детей
Киев • УНН
Во Львове в результате российского удара пострадали 10 человек, среди них двое детей, троих госпитализировали. Поврежден 51 дом, 19 автомобилей, 21 бизнес-помещение и 2 промышленных объекта, а также учебные корпуса Львовской политехники.
Во Львове в результате российского удара пострадали 10 человек, среди них двое детей. Также поврежден 51 дом и 19 автомобилей, пишет УНН со ссылкой на страницу главы Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.
Из-за атаки врага пострадали 10 человек. Семи лицам, в том числе двум детям, помощь оказали на местах. Трех человек госпитализировали. Шесть семей, чьи дома больше непригодны для проживания, временно расселили в гостиницах.
По его словам, был поврежден 51 дом (528 квартир), 19 автомобилей, 21 помещение, принадлежащее бизнесу, и 2 промышленных объекта.
Также повреждения получили элементы фасада и окна учебных корпусов Львовской политехники. Работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
Дополнение
Во Львове на улице Митрополита Андрея поврежден двухэтажный жилой дом в результате вражеской атаки. Зафиксировано частичное разрушение подъезда, утечка газа и воды, без погибших и травмированных.
Во Львовской области в результате ночной атаки российских захватчиков была повреждена гражданская инфраструктура. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.