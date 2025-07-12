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У Львові кількість постраждалих від російського удару зросла до 10 людей, серед них двоє дітей

Київ • УНН

 • 1594 перегляди

У Львові внаслідок російського удару постраждали 10 людей, серед них двоє дітей, трьох госпіталізували. Пошкоджено 51 будинок, 19 автомобілів, 21 бізнес-приміщення та 2 промислові об'єкти, а також навчальні корпуси Львівської політехніки.

У Львові кількість постраждалих від російського удару зросла до 10 людей, серед них двоє дітей

У Львові через російський удар постраждали 10 людей, серед них двоє дітей. Також пошкоджено 51 будинок та 19 автомобілів, пише УНН з посиланням на сторінку глави Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.

Через атаку ворога постраждали 10 людей. Сімом особам, зокрема двом дітям, допомогу надали на місцях. Трьох людей госпіталізували. Шість сімей, чиї домівки більше непридатні для проживання, тимчасово розселили у готелях 

- повідомив Козицький.

За його словами, було пошкоджено 51 будинок (528 квартир), 19 автомобілів, 21 приміщення, яке належить бізнесу, та 2 промислових об’єкти.

Також ушкоджень зазнали елементи фасаду і вікна навчальних корпусів Львівської політехніки. Працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

- зазначив Козицький.

Доповнення

У Львові на вулиці Митрополита Андрея пошкоджено двоповерховий житловий будинок внаслідок ворожої атаки. Зафіксовано часткове руйнування під'їзду, витік газу та води, без загиблих і травмованих.

У Львівській області внаслідок нічної атаки російських загарбників було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Пожежника вдалося ліквідувати загоряння.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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Львів
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