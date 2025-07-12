У Львові кількість постраждалих від російського удару зросла до 10 людей, серед них двоє дітей
Київ • УНН
У Львові внаслідок російського удару постраждали 10 людей, серед них двоє дітей, трьох госпіталізували. Пошкоджено 51 будинок, 19 автомобілів, 21 бізнес-приміщення та 2 промислові об'єкти, а також навчальні корпуси Львівської політехніки.
У Львові через російський удар постраждали 10 людей, серед них двоє дітей. Також пошкоджено 51 будинок та 19 автомобілів, пише УНН з посиланням на сторінку глави Львівської ОВА Максима Козицького у Telegram.
Через атаку ворога постраждали 10 людей. Сімом особам, зокрема двом дітям, допомогу надали на місцях. Трьох людей госпіталізували. Шість сімей, чиї домівки більше непридатні для проживання, тимчасово розселили у готелях
За його словами, було пошкоджено 51 будинок (528 квартир), 19 автомобілів, 21 приміщення, яке належить бізнесу, та 2 промислових об’єкти.
Також ушкоджень зазнали елементи фасаду і вікна навчальних корпусів Львівської політехніки. Працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
Доповнення
У Львові на вулиці Митрополита Андрея пошкоджено двоповерховий житловий будинок внаслідок ворожої атаки. Зафіксовано часткове руйнування під'їзду, витік газу та води, без загиблих і травмованих.
У Львівській області внаслідок нічної атаки російських загарбників було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Пожежника вдалося ліквідувати загоряння.