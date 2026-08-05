Во Франции заявили о новой российской дезинформационной атаке против потенциального кандидата в президенты
Киев • УНН
Французские власти выявили сеть Storm-1516, связанную с ГРУ, которая создала фейковый сайт для дискредитации Рафаэля Глюксманна. Сеть обвиняют в 205 дезинформационных операциях в Европе.
Евродепутат Рафаэль Глюксманн заявил, что стал мишенью российской дезинформационной операции, которую, по данным французских властей, осуществила сеть Storm-1516 под руководством российской военной разведки ГРУ. Об этом сообщает Le Figaro, пишет УНН.
Детали
По словам политика, об атаке его проинформировал Генеральный секретариат обороны и национальной безопасности Франции (SGDSN). Глюксманн отметил, что операцию удалось выявить, отследить и установить её причастность к российским спецслужбам.
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Фейковый сайт и кампания дискредитации
По информации издания, пророссийская сеть создала фальшивый новостной сайт, имитирующий французское онлайн-издание Blast. На нём был опубликован ложный материал с утверждениями, что журналистка Леа Саламе якобы пыталась подкупить СМИ для создания положительного образа своего мужа Рафаэля Глюксманна.
Для усиления правдоподобия авторы кампании использовали поддельные документы, выдавали себя за известных журналистов и применяли технологии искусственного интеллекта.
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По словам Глюксманна, цель таких операций заключается в том, чтобы "полная ложь стала вирусной и дискредитировала людей, которых российский режим считает своими врагами".
Французские СМИ отмечают, что в конце июля эта же сеть Storm-1516 уже проводила дезинформационную кампанию против бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, распространяя ложную информацию о состоянии его здоровья.
По данным французской службы Viginum, которая занимается противодействием иностранному цифровому вмешательству, сети Storm-1516 приписывают 205 дезинформационных операций, проведённых с августа 2023 года во Франции и других европейских странах. Глюксманн предупредил, что вмешательство иностранных государств может стать одной из главных угроз во время президентской кампании во Франции в 2027 году.
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