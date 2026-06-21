Во Франции запретили алкоголь из-за аномальной жары

Во Франции запретили употребление алкоголя во время проведения мероприятий национального музыкального фестиваля и на других публичных мероприятиях, поскольку страну накрыла аномальная жара. Об этом сообщает ВВС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что ежегодные празднования Fête de la Musique привлекают миллионы людей, но поскольку самые серьезные предупреждения о жаре объявлены для 35 департаментов Франции, правительство запретило употребление алкоголя в общественных местах из-за красного уровня опасности.

Для всех мероприятий, организованных государством и его учреждениями, были даны указания не продавать алкоголь - сообщили в офисе премьер-министра Себастьяна Лекорню.

Указывается, что в воскресенье во Франции ожидается температура 39-40°C. Правительство призвало ограничить потребление алкоголя, "чтобы поберечь больницы и службы спасения и позволить медицинскому персоналу сосредоточиться на уходе за наиболее уязвимыми".

Напомним

В Германии объявили общегосударственные предупреждения из-за жары. Температура там приближается к 38°C, а синоптики предупреждают о возможных сильных грозах из-за сочетания высокой температуры и влажности.

В Британии из-за жары погиб тысячелетний дуб Робин Гуда