Во Франции в парижской электричке произошла драка с топором: четверо раненых

Четверо подростков получили травмы, двое из них - тяжелые, в результате нападения с использованием топора в парижской пригородной электричке. Об этом сообщает Guardian, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что всем пострадавшим было от 16 до 17 лет. По сообщению издания одна жертва потеряла руку, а другой - раскололи череп.

По словам правоохранителей, кровопролитие случилось после того, как между четырьмя подростками, которые направлялись электричкой в старшую школу, возникла ссора.

«Пока непонятно, что спровоцировало драку, в которой были также использованы нож, самурайский меч и бейсбольная бита», - говорится в сообщении.

Все раненые были доставлены в лечебные учреждения и жизни всех четырех уже ничего не угрожает.

Главный 16-летний подозреваемый был впоследствии задержан дома. Во время обыска был обнаружен и изъят топор, - отмечается в статье.

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