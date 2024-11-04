Во Франции в парижской электричке произошла драка с топором: четверо раненых
Киев • УНН
В парижской пригородной электричке произошла драка между подростками с применением холодного оружия. Четверо пострадавших в возрасте 16-17 лет получили тяжелые травмы, включая потерю руки и расколотый череп.
Четверо подростков получили травмы, двое из них - тяжелые, в результате нападения с использованием топора в парижской пригородной электричке. Об этом сообщает Guardian, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что всем пострадавшим было от 16 до 17 лет. По сообщению издания одна жертва потеряла руку, а другой - раскололи череп.
По словам правоохранителей, кровопролитие случилось после того, как между четырьмя подростками, которые направлялись электричкой в старшую школу, возникла ссора.
«Пока непонятно, что спровоцировало драку, в которой были также использованы нож, самурайский меч и бейсбольная бита», - говорится в сообщении.
Все раненые были доставлены в лечебные учреждения и жизни всех четырех уже ничего не угрожает.
Главный 16-летний подозреваемый был впоследствии задержан дома. Во время обыска был обнаружен и изъят топор,
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