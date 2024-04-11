Во Франции правительство продвигает закон "о конце жизни"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
  •  45692 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  60672 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  110635 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  144314 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  137650 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133280 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117133 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  99636 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115910 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115621 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

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Эксперт Елена Соседка рассказала, на что обратить внимание при инвестировании в мемкоины

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Воевал против Сил обороны под Роботиным: предателя из оккупированного Крыма приговорили к 15 годам

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Китай отказался принимать ранее заказанные партии украинской кукурузы - Bloomberg

Китай отказался принимать ранее заказанные партии украинской кукурузы - Bloomberg

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На Волыни 11 лет за решеткой получил правоохранитель, который застрелил соседа из табельного оружия

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ФБР обеспокоено возможной скоординированной атакой в США после стрельбы в "Крокусе"

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В Сумах сообщили о слышимом взрыве

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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  203880 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  421626 просмотра

Во Франции правительство продвигает закон "о конце жизни"

Французское правительство продвигает законопроект, легализующий ассистированное самоубийство для неизлечимо больных пациентов на строгих условиях.

Новости Мира •   •  8622 просмотра
Во Франции правительство продвигает закон "о конце жизни"

Эксперт Елена Соседка рассказала, на что обратить внимание при инвестировании в мемкоины

Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы объясняет риски и потенциал инвестирования в мемекоины - цифровые валюты, основанные на популярных мемах.

Экономика •   •  8912 просмотра
Эксперт Елена Соседка рассказала, на что обратить внимание при инвестировании в мемкоины

Воевал против Сил обороны под Роботиным: предателя из оккупированного Крыма приговорили к 15 годам

Предатель из оккупированного Симферополя, который присоединился к российским войскам и воевал против Вооруженных Сил Украины под Роботиным, по материалам СБУ приговорен к 15 годам заключения.

Война •   •  8343 просмотра
Воевал против Сил обороны под Роботиным: предателя из оккупированного Крыма приговорили к 15 годам

Китай отказался принимать ранее заказанные партии украинской кукурузы - Bloomberg

Китай отказывается принимать ранее заказанные поставки 4-5 партий украинской кукурузы с апреля по июнь, чтобы уменьшить предложение на внутреннем рынке и поддержать цены для своих фермеров перед посевной.

Экономика •   •  10657 просмотра
Китай отказался принимать ранее заказанные партии украинской кукурузы - Bloomberg

На Волыни 11 лет за решеткой получил правоохранитель, который застрелил соседа из табельного оружия

Осужденный рассказал в суде, что не помнит, какой произвел выстрел. Правоохранитель попросил прощения у матери и жены погибшего и заявил, что готов понести справедливое наказание.

Криминал и ЧП •   •  8183 просмотра
На Волыни 11 лет за решеткой получил правоохранитель, который застрелил соседа из табельного оружия

ФБР обеспокоено возможной скоординированной атакой в США после стрельбы в "Крокусе"

ФБР обеспокоено возможностью теракта в США подобного стрельбе в российском концертном зале "Крокус Сити Молл".

Новости Мира •   •  8101 просмотра
ФБР обеспокоено возможной скоординированной атакой в США после стрельбы в "Крокусе"

Воздушные силы предупредили о ракете типа Х-59 в направлении Миргорода

Ракета Х-59 была выпущена врагом в направлении Миргорода в Полтавской области Украины, согласно предупреждению Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Война •   •  8800 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракете типа Х-59 в направлении Миргорода

В Сумах сообщили о слышимом взрыве

В Сумах, Украина, прогремел взрыв.

Война •   •  10462 просмотра
В Сумах сообщили о слышимом взрыве

Попаданий во время крайней тревоги в пределах Харьковщины не зафиксировано - ОВА

Во время крайней воздушной тревоги в Харьковской области попаданий не зафиксировано, никто не пострадал.

Война •   •  10955 просмотра
Попаданий во время крайней тревоги в пределах Харьковщины не зафиксировано - ОВА

Зеленский обсудил с президентом Румынии взаимодействие в оборонной сфере и экспортный коридор

Президент Зеленский обсудил с Президентом Румынии Йоханнисом усиление противовоздушной обороны Украины для создания надежного воздушного щита и сотрудничество в оборонной сфере во время их встречи.

Война •   •  11413 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Румынии взаимодействие в оборонной сфере и экспортный коридор