Во Франции правительство продвигает закон "о конце жизни"

Законопроект о праве на добровольный уход из жизни планируется легализовать во Франции. Идет речь о предоставлении больным гражданам Франции права "просить о медицинском сопровождении при уходе из жизни", но при строго определенных условиях. Об этом пишет AFP и France Bleu, передает УНН.

Детали

Франция предпринимает новую попытку законодательно узаконить эвтаназию. В среду кабинет министров обсудил соответствующее законодательное предложение, при котором помощь в самоубийстве должна быть разрешена при соблюдении строгих условий. Термины "эвтаназия" и "содействие самоубийству" в тексте не встречаются.

Процедуры для медицинских учреждений пока еще не прописаны детально. Но правительство определило, что помощь при самоубийстве может быть предоставлена ​​только при наличии множества условий.

Пациент должен быть совершеннолетним и иметь французское гражданство или, по крайней мере, проживать в стране в течение длительного времени.

Также обозначено, что пациент должен находиться в здравом уме и твердой памяти, должен быть в состоянии полностью выразить свои желания. Пациенты с болезнью Альцгеймера или другими деменциями исключаются.

Страдания пациента должны быть "не поддающимися" лечению или "невыносимыми". Следует заметить, что в новый текст включены "психологические", а не только "физические" страдания, как когда-то указывалось в предыдущей версии законопроекта.

Если человек сохраняет свой выбор, врач должен запросить мнение как минимум двух человек: специалиста по соответствующей патологии, который не знает пациента, и лица, не являющегося врачом, которое предпочтительно будет сопровождать пациента. У первого врача будет 15 дней, чтобы принять решение. Решение будет принимать только врач, без "коллегиальной" процедуры, о которой Эммануэль Макрон объявил в марте.

Дополнение

Ассоциация "Умереть с достоинством" приветствовала предложенный законопроект как "первый шаг к новому закону". Конференция епископов, которая ранее обвиняла правительство Франции в "промывании глаз", назначила четырех епископов, которые будут представлять позицию Католической Церкви по этому вопросу в публичных дебатах.

Некоторые пожилые люди настолько боятся быть обузой для других, что могут сказать себе: "Возможно, это выход" - сказал епископ Франции Эммануэль Гобильярд.

Напомним

Высший доктринальный офис Ватикана опубликовал декларацию на тему человеческого достоинства, над которой работали пять лет. В документе осудили так называемые моральные нарушения, включая гендерную идеологию и суррогатное материнство.