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Во Франции откроют Собор Парижской Богоматери, отреставрированный после пожара

Во Франции откроют Собор Парижской Богоматери, отреставрированный после пожара

Киев  •  УНН

 • 1371 просмотра

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Собор Парижской Богоматери торжественно откроют 7 декабря после масштабной реставрации из-за пожара 2019 года. На церемонии открытия ожидается 3000 гостей, а для посетителей собор заработает 8 декабря.

В начале декабря во Франции состоится торжественное открытие собора Парижской Богоматери, который отреставрировали после пожара, произошедшего в 2019 году. Об этом сообщает Unilad, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, 29 ноября обновленный Нотр-Дам-де-Пари покажет телеканал France 2. ради трансляции канал изменит свое расписание, убрав две традиционные для этого времени программы. 

Ожидается, что во время телевизионной экскурсии президент Франции Эммануэль Макрон проведет осмотр реконструированного парижского собора Нотр-Дам.

В программе под названием "Notre-Dame se révèle" впервые покажут новую конструкцию крыши, хоров и часовни.

Официальное открытие Нотр-Дам запланировано на субботу, 7 декабря. На церемонии с участием международных чиновников с речью выступит президент Макрон.

Также в этот день состоится концерт с участием артистов со всего мира. Всего на церемонии открытия будет около трех тысяч гостей.

Для посетителей Нотр-Дам вновь откроется уже 8 декабря.

Дополнение

В апреле 2019 года в соборе, который считается одним из символов Парижа, произошел сильный пожар. Едва ли не единственный элемент, который все - таки избежал огня - апсидный крест. 

Как пишет Le Parisien, он имеет ширину двенадцать метров и весит около двух тонн. Крест, сделанный из железа, украшен золотыми скульптурами является произведением известного архитектора Виолле-ле-Дюка. 

Известно, что во время сокрушительного пожара в 2019-м, крест почти сразу упал наземь, благодаря чему почти не пострадал от огня.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что реконструкция собора Парижской Богоматери должна быть завершена к концу 2024 года. 

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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