Ночью враг ударил по Запорожью и Орехову: двое раненых

Цитата

"Сегодня ночью враг нанес удар по областному центру и бил по г. Орехов. Оккупанты попали в гражданские объекты. Два человека получили легкие осколочные ранения. Разрушениям подверглись жилые дома", – написал Старух.

Напомним

Сегодня утром секретарь Запорожского облсовета Анатолий Куртей сообщил о "прилетах" в двух районах Запорожья.