Ночью враг ударил по Запорожью и Орехову: двое раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Этой ночью российские войска ударили по Запорожью и городу Орехов в Запорожской области – два человека получили ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, информирует УНН.
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"Сегодня ночью враг нанес удар по областному центру и бил по г. Орехов. Оккупанты попали в гражданские объекты. Два человека получили легкие осколочные ранения. Разрушениям подверглись жилые дома", – написал Старух.
Напомним
Сегодня утром секретарь Запорожского облсовета Анатолий Куртей сообщил о "прилетах" в двух районах Запорожья.