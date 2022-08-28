Вночі ворог вдарив по Запоріжжю та Оріхову: двоє поранених

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"Сьогодні вночі ворог завдав удару по обласному центру та гатив по м. Оріхів. Окупанти поцілили в цивільні об’єкти. Двоє людей отримали легкі осколкові поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки", – написав Старух.

Нагадаємо

Сьогодні вранці секретар Запорізької облради Анатолій Куртєв повідомив про "прильоти" у двох районах Запоріжжя.